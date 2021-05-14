Москва, , 13:48 — REGNUM Российские власти намерены отложить запрет для посольства США на наём местных граждан на работу в дипмиссию. Об этом российская сторона 15 мая уведомила американское посольство.

Здание посольства США в Москве Dzerod

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«Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатической миссии.

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Также сообщается, что диппредставительство на месяц (до 16 июля) продлевает оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления США десяти российских дипломатов персонами нон грата в апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные шаги со стороны США и других стран против России, которым, в частности, ограничил трудоустройство граждан тех стран, которые совершают недружественные действия в отношении России и её граждан, в диппредставительства и консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений.