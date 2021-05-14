Лос-Анджелес, США, , 13:47 — REGNUM Американский актёр и рестлер Дэйв Батиста рассказал, почему он так сильно хочет исполнить роль суперзлодея Бейна из комиксов DC в кино. Его слова приводит издание Collider.

Батиста сообщил, что за последние 10−20 лет он очень привязался к Бейну, и что он сможет привнести нечто новое в этот образ. Актёр заявил, что его версия суперзлодея получилась бы «угрожающей, зловещей и невероятно умной».

По словам Батисты, однажды он предложил студии Warner Bros. взять его на роль Бейна в кинокомиксах DC. При этом компания даже не планировала использовать этого персонажа в своих картинах.

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