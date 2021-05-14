Варшава, 14 мая, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух человек, подозреваемых в нарушении работы информационно-коммуникационной системы операторов мобильной сети GSM. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил координатор польских секретных служб Станислав Жарин во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Задержанные подозреваются в разработке информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая состояла из модемов и устройств, взаимодействующих с большим количеством SIM-карт. Она обеспечивала анонимность телефонных соединений и действий, выполняемых в интернете, а также сокрытие данных использующих ее лиц. Эта инфраструктура использовалась, среди прочего, иностранными спецслужбами для дезинформационных мероприятий, проводимых в Польше. Задержанные управляли системой и следили за ее правильным функционированием», — заявил Жарин.

По его словам, изъятое оборудование позволяло осуществлять массовую рассылку текстовых сообщений или электронных писем, что часто применяется при кибератаках. «Элементы разработанной инфраструктуры были распределены по нескольким воеводствам — для максимальной безопасности их пользователей», — отметил Жарин.

Задержанным, если их признают виновными, грозит до 5 лет лишения свободы.