Омск, , 13:46 — REGNUM Прививку от COVID-19 сделал уже 181 181 житель Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в региональном оперштабе.

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Как уточнили в оперативном штабе, оба компонента вакцины получили 136 327 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в Омской области выявили 46 473 носителя коронавируса, выздоровели 39 587 человек, скончались 1406 ковид-пациентов.

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