Баку, , 13:52 — REGNUM С момента завершения военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана ввели в эксплуатацию на перешедших под контроль Баку территориях девять модульных и 11 контейнерных воинских частей. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Уточняется, что министр обороны республики Закир Гасанов побывал в воинских частях, которые находятся на перешедших под контроль Баку территориях.

«В ходе осмотра новых войсковых частей министру было доложено, что до сегодняшнего дня на различных направлениях были введены в эксплуатацию девять воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа», — говорится в сообщении.

Также Гасанов проверил обеспечение подразделений и уровень боеготовности личного состава и поставил перед командованием задачи по повышению боеспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные остаются на территории Сюникской области Армении в ожидании распоряжений своего руководства.