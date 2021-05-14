Минск, 14 мая, 2021, 13:45 — ИА Регнум. «Прокуратура Минского района направила в суд уголовное дело в отношении жителей Заславля: 46-летней М. и 49-летнего Ж., которым инкриминировано публичное оскорбление президента Республики Беларусь», — проинформировала 14 мая генеральная прокуратура Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса республики Беларусь. За публичное оскорбление президента предусмотрено наказание до лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело находилось в производстве Минского рай отдела следственного комитета.

«Согласно материалам дела обвиняемые в ночь с 26 на 27 февраля 2021 года разместили на дверях подъездов многоэтажных домов листы с изображениями и печатным текстом, в котором содержались оскорбления главы государства. При этом М. и Ж. стремились представить президента Республики Беларусь в глазах широкой общественности в унизительном положении», — сообщила генпрокуратура.

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