Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM В Петербурге в субботу, 15 мая, ожидается ухудшение погодных условий. В этот день в городе на Неве местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. Об этом 14 мая предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Смольный собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточняет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 15 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачная с прояснением погода. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Напомним, по данным синоптиков, после непродолжительного похолодания в Петербург вновь вернется теплая погода с превышением температуры над климатической нормой.

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