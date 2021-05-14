Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Петербурге в субботу, 15 мая, ожидается ухудшение погодных условий. В этот день в городе на Неве местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. Об этом 14 мая предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный собор

Как уточняет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 15 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачная с прояснением погода. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11… +13 градусов, днем +21… +23 градуса. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Напомним, по данным синоптиков, после непродолжительного похолодания в Петербург вновь вернется теплая погода с превышением температуры над климатической нормой.