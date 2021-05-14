Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Заявления о фальсификациях на выборах в парламент Грузии осенью 2020 года так и не были доказаны, поэтому члены оппозиционных партий, обвинявшие главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тамар Жвания, должны извиниться перед ней. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сказал журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Он прокомментировал заявления, что Жвания должна уйти с поста главы ЦИК. Депутат отметил, что представители оппозиции отказались входить в парламентскую комиссию по расследованию жалоб о нарушениях на выборах.

«Сначала они должны извиниться перед Тамар Жвания, а затем она решит, уходить ей или нет. Многим в этой стране нужно извиниться перед Тамар Жвания, включая оппозицию, [НПО] «Справедливые выборы», а также всех, кто обвинял её в том, что они не смогли доказать», — сказал Папуашвили.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

19 апреля 2021 года представители властей и ряда оппозиционных партий подписали соглашение о выходе из политического кризиса. 27 апреля многие оппозиционные депутаты прекратили бойкот и вошли в парламент.

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