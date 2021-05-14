Москва, 14 мая 2021, 13:53 — REGNUM Бывшая балерина Анастасия Волочкова вместе со своим возлюбленным Олегом появилась в новом выпуске шоу «Исповедь». Премьера состоялась на онлайн-сервисе Premier.
В выпуске Волочкова рассказала про шпагат, алкоголизм и предательство членов семьи. Новый избранник балерины поделился своими впечатлениями от первой встречи с ней, а также Олег сравнил характер Волочковой с «вулканом», который ему приходится постоянно «гасить».
Ранее Волочкова вместе с Олегом отдыхала на Мальдивах. Она публиковала фотографии с отпуска в своём Instagram-аккаунте, при этом на всех снимках не было видно лица её возлюбленного.
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