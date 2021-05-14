Варшава, , 13:41 — REGNUM В Сети появился новый трейлер экшен-игры Shadow Warrior 3. Его опубликовали на официальном YouTube-канале издательства Devolver Digital.

Разработчики проекта посвятили ролик локации Motoko's Thunderdome. Они показали, как главный герой путешествует по ней и сражается с ордами разнообразных противников.

Напомним, что релиз Shadow Warrior 3 ожидается в 2021 году. Точная дата пока неизвестна.

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