Кабул, , 13:41 — REGNUM Четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва в мечети в районе Шакар-Дара к северу от Кабула, сообщает 14 мая издание ToloNews со ссылкой на данные полиции.

Теракт Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрыв произошёл в мечети Хаджи Бахши во время пятничной молитвы. Представитель службы безопасности района сказал, что в результате взрыва был ранен имам мечети.

ToloNews со ссылкой на источник в районной администрации сообщило, что в результате взрыва погибли не менее десяти человек.

Отметим, между официальными властями Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует трехдневное перемирие в честь Ид аль-Фитра (Ураза-байрама).

Читайте также: Чиновник: Иран глубоко сочувствует афганскому народу