Липецк, , 13:40 — REGNUM Липецкая область вошла в число российских регионов, жители которых активнее голосуют за объекты благоустройства. Как сообщает ИА REGNUM, 13 мая свой выбор сделал и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

На платформе 48.gorodsreda.ru за объекты благоустройства проголосовали уже почти 133 тысячи липчан. Голосование началось 26 апреля и продлится до 30 мая.

Игорь Артамонов на своей странице в инстаграм рассказал, что свой голос отдал за парк Молодежный.

«Голос отдал за то, чтобы в Липецкой области стало красивее и комфортнее. Благоустроенных мест в регионе должно быть и будет больше», — написал Игорь Артамонов.

Липецкая область представила для выбора 79 общественных пространств в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске. Общественные пространства, которые наберут больше всего голосов, преобразятся в 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Липецке лидируют в голосовании реконструкция Молодёжного парка и Каменного лога, зона для публичных мероприятий в микрорайоне Европейский, а также пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК.

Среди общественных территорий в Ельце, предлагаемых к благоустройству, наибольший интерес у жителей вызывают проекты реконструкции лыжероллерной трассы на территории лыжно-спортивной базы на улице Достоевского, сквера имени Пушкина, а также скверов на улицах Яна Фабрициуса и Черокманова. Жители города Грязи активно голосуют за благоустройство сквера 50 лет Победы и сквера на улице Тамбовской. В Усмани лидирует проект благоустройства Молодёжного сквера, в Лебедяни — проект благоустройства старейшей липовой аллеи на улице Советской. Данковчане выбирают для обустройства Бульвар влюблённых на улице Мира. В Чаплыгине более 11 тысяч человек голосуют за вторую очередь реконструкции городского парка. В Задонске 3,7 тысячи голосов уже получил проект обустройства площадки отдыха площадью около трёх гектаров вдоль русла реки Тешевка.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо на сайте проекта выбрать свой город и отдать голос за одну из понравившихся территорий. Регистрироваться на платформе помогают более 450 волонтёров. Кроме того, по бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона жители могут получить ответы на вопросы о работе платформы и проведении голосования, узнать информацию об участвующих в голосовании объектах.