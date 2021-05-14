Бейрут, , 13:36 — REGNUM Израильские военные применили боевой беспилотник против автомобиля, в котором могли находиться бойцы шиитской вооруженной милиции «Хезболла». Инцидент произошёл вблизи границы Ливана с Сирией, сообщает 14 мая телеканал Al-Hadath.

Уточняется, что автомобиль атаковали ракетой восточнее города Хермель. Информации о раненых или убитых пока нет.

Новостной портал Naharnet сообщает, что была атакована колонна с боеприпасами, которая следовала к погранпереходу в Сирию. Там члены ливанского движения «Хезболла» участвуют в боях на стороне правительственных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о ракетных пусках по северу Израиля с территории Ливана. Ливанские силовики опровергают причастность к обстрелам движения «Хезболла».

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