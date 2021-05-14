Смоленск, , 13:35 — REGNUM Жительница Смоленской области, убившая собственного шестимесячного сына, признана невменяемой и будет отправлена на принудительное лечение, сообщили 14 мая в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

По версии следствия, 27 августа 2020 года 38-летняя жительница города Сафонова, чтобы успокоить расплакавшегося шестимесячного сына, засунула ему в рот салфетка, а затем обмотала голову ребенка матерчатым поясом на уровне рта и носа. Малыша она затем положила в картонную коробку, обмотала ее скотчем и поставила в кладовую квартиры. Через некоторое время она достала коробку, но сын уже не подавал признаков жизни. Врачей для погибшего ребенка она вызвала сама.

Медики констатировали, что причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей инородным телом.

Известно, что семья состояла на профилактическом учете. В ноябре 2019 года органы опеки и попечительства обращались в суд с иском о лишении этой женщины родительских прав в отношении двоих дочерей, однако в удовлетворении исковых требований было отказано. Органы опеки проверяли семью ежемесячно, последняя проверка была 7 августа 2020, грубых нарушений не было выявлено.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиз установила у женщины заболевание, лишающее ее в момент инкриминируемого деяния, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время дело направлено в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.