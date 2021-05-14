Хельсинки, , 13:34 — REGNUM Директор студии Housemarque по маркетингу Микаэль Хавари заявил, что разработчики пока не знают, как решить проблему с недостатком сохранений в игре Returnal. Об этом сообщило издание VGC.

Хавари отметил, что изначально недостаток сохранений в игре специально создавался для того, чтобы заставить геймеров сильнее концентрироваться и «мыслить хардкорнее». Однако игроки не оценили эту особенность и студия пока не знает, как именно с ней поступить.

Напомним, что многие игроки жаловались на недостаток сохранений в Returnal, потому что один «забег» может длиться несколько часов — если игроки прекращали его, то сразу же теряли весь заработанный прогресс. Единственным решением этой проблемы стала необходимость переводить консоль PS5 в режим ожидания.

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