Сеул, , 13:37 — REGNUM В первом квартале 2021 года в Южной Корее конфисковали 1,79 млн пачек контрабандных сигарет общей стоимостью 7,2 млрд вон (~$6,3 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, большая часть конфиската (890 тыс. пачек) является продукцией китайского происхождения.

Известно, что в 2018 году контрабанда табачной продукции из Китая оценивалась в 30 тыс. пачек, а в 2019 году — в 150 тыс. пачек.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март текущего года в Южной Корее зафиксировали 189 случаев контрабанды наркотиков общим весом 99 кг.

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