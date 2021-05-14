Пекин, , 13:35 — REGNUM Китайский исследовательский зонд «Тяньвэнь-1» совершит посадку на поверхность Марса в период с 15 по 19 мая. Об этом 14 мая сообщает на своем Китайское национальное космическое управление.

«После оценки состояния полета зонд «Тяньвэнь-1» должен совершить посадку в равнине Утопия в подходящее время с раннего утра 15 мая по 19 мая по пекинскому времени», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все системы исследовательского зонда работают нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля стало известно, что китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» успешно добрался до орбиты Марса спустя семь месяцев полета к красной планете.