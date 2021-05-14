Варшава, , 13:29 — REGNUM 14 мая врач сборной Польши по футболу Яцек Ярошевский сообщил в интервью для издания Dziennik, что один из основных игроков команды — нападающий Кшиштоф Пёнтек — всё-таки не сыграет на грядущем чемпионате Европы.

«Наши худшие прогнозы подтвердились. К сожалению, травма не позволит игроку принять участие в матчах чемпионата Европы в июне. Кшиштоф Пёнтек получил перелом голеностопного сустава. Необходима операция. Игрока ждет перерыв как минимум на три-четыре месяца», — сообщил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, Кшиштоф Пёнтек получил травму голеностопного сустава 12 мая во время матча чемпионата Германии между берлинской «Гертой», за которую он выступает, и гельзенкирхенским «Шальке 04». Это случилось во втором тайме — футболист столкнулся с представителем команды соперников. Он был заменен и покинул пределы поля хромая.

«Это очень большая потеря для национальной команды. Пентек — один из ключевых игроков её основного состава», — прокомментировал данное событие главный тренер сборной Польши Пауло Соуза.