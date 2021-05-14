Балабаново, Калужская область, , 13:39 — REGNUM На железной дороге в Балабаново Калужской области 13 мая поезд насмерть сбил подростка, сообщается в группе «РИЦ | Боровский район» социальной сети «ВКонтакте»

По утверждениям очевидцев из социальных сетей, юноша шёл по железнодорожным путям в наушниках и, несмотря на сигналы и шум приближающегося поезда, не заметил опасности. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Калужской области пассажирский электропоезд сообщением «Калуга-Кресты» сбил десятилетнего ребенка. Пострадавший госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой 10-летний ребёнок попал под поезд