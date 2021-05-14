Минск, 14 мая, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Спустя более четверти века бессменного правления Александра Лукашенко на белорусских рынках нет порядка. Он потребовал его навести в ходе состоявшейся 14 мая инспекции торгового комплекса «Валерьяново» в Минском районе.

President.gov.by Александр Лукашенко посещает рынок

Он был построен по поручению Лукашенко. Теперь многофункциональный четырёхэтажный комплекс занимает территорию в 20 тыс кв.м. Во время посещения этого «фермерского экорынка» Лукашенко «потребовал навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров», сообщает президентская пресс-служба.

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"Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать, — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении. — Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть — доступ на рынок».

Лукашенко пожелал, чтобы рынок в деревне Валерьяново конкурентом «Комаровского рынка», расположенного в самом центре Минска. Он заявил: «Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой частник или не частник, неважно, привез товар и продал. И это должно быть хорошим конкурентом «Комаровки». Но вы должны были здесь взять качеством, чтобы любой человек приехал, купил здесь мясо, молочную продукцию, еще что-то и сказал: да, это объектXXI века».

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