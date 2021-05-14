Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Более 130 пассажиров не могут шесть часов вылететь из петербургского международного аэропорта «Пулково» в столицу Киргизии. Длительная задержка вылета рейса «Уральских авиалиний» заинтересовала Северо-Западную транспортную прокуратуру (СЗТП). Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Аэропорт «Пулково»

СЗТП организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту длительной задержки самолета в «Пулково». Вылет рейса U6−8833 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Бишкек был запланирован на 07:00 мск, но по состоянию на 13:20 мск все еще не вылетел.

«По предварительным данным, задержка произошла по причине непринятия самолетов аэропортом назначения», — уточнили в транспортной прокуратуре.

В настоящее время авиакомпания предоставила 135 пассажирам рейса прохладительные напитки и горячее питание, принимаются меры по размещению пассажиров в гостиницах.

«Ситуация — на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — подчеркнули в СЗТП.

Добавим, согласно электронному табло аэропорта, помимо рейса в Бишкек, также задерживаются рейсы данной авиакомпании в Симферополь, который был запланирован на 13:45 мск, и в Ош (Киргизия) на 19:25 мск.