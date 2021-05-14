Кишинёв, , 13:26 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа 14 мая прибыл в Кишинёв с официальным визитом. Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

Сообщается, что в церемонии встречи литовского гостя принимала участие президент Молдавии Майя Санду. Она ранее пригласила Гитанаса поселить республику.

В ходе визита запланирована встреча между лидерами двух государств в закрытом режиме. После этого они выступят с заявлениями на брифинге.

Стоит отметить, что ранее последний визит президента Литвы в Молдавию состоялся в апреле 2015 года.