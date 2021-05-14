Омск, , 13:23 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали ещё два человека, сообщили ИА REGNUM 14 мая в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области скончались 1406 пациентов, у которых был выявлен SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в Омской области выявлено 46 473 носителя коронавируса, выздоровели 39 587 человек.

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