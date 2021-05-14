Пенза, , 13:29 — REGNUM В Пензенской области из-за жары в субботу, 15 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. На территории региона местами ожидается до +30 градусов.

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По информации Гидрометцентра области, ночью 15 мая прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем — +28…+30.

Существенных изменений в следующие два дня не ожидается. По ночам воздух прогреется до +16 градусов, днем при умеренном ветре столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов тепла. Дождей в ближайшие дни синоптики не обещают.

ИА REGNUM также сообщает, в Татарии установилась аномально теплая для мая погода. По информации Гидрометцентра, 15 и 16 мая температура воздуха по ночам будут достигать отметки в +20 градусов, а днем воздух прогреется до +34. Без осадков. Ожидается, что аналогичная погода возможна и всю следующую неделю.

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