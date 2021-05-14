Уфа, , 13:26 — REGNUM Завод по производству морских контейнеров намерены построить в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что минэкономразвития РФ включило два предприятия в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» в Башкирии.

Один из инвесторов намерен возвести завод общей площадью 10 тысяч кв. метров на котором будут производить морские контейнера для крупных предприятий, таких как НК «Роснефть», ОАО «РЖД», Минобороны РФ и др. Инвестор планирует направить на реализацию проекта свыше 480 млн рублей и создать более ста новых рабочих мест.

Отмечается, что для резидентов ТОСЭР снижены налог на прибыль и страховые взносы, кроме того, инвесторы освобождаются от уплаты налогов на землю и имущество.

«По инициативе Башкортостана для комфортного ведения бизнеса на ТОСЭР республики, помимо обозначенных льгот, снижены налоговые ставки для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения. Кроме того, предусмотрен пониженный коэффициент при аренде государственного имущества. В муниципалитетах установлены нулевые процентные ставки по земельному налогу», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по производству конопляного масла.