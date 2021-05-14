Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM В Екатеринбурге идёт проверка по факту пожара в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Мероприятия ведёт прокуратура Верх-Исетского района. По предварительной информации, пожар возник на чердаке. Огонь распространился в одну из квартир.

Жильцы дома эвакуированы. Пострадавших и погибших нет. Как сообщало РЕ, пожар в восьмиэтажке возник днём 14 мая.

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