Екатеринбург, 14 мая 2021, 13:22 — REGNUM В Екатеринбурге идёт проверка по факту пожара в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.
Мероприятия ведёт прокуратура Верх-Исетского района. По предварительной информации, пожар возник на чердаке. Огонь распространился в одну из квартир.
Жильцы дома эвакуированы. Пострадавших и погибших нет. Как сообщало РЕ, пожар в восьмиэтажке возник днём 14 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: На тушение пожара в многоэтажке Екатеринбурга брошены дополнительные силы