Москва, , 13:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом 14 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 14 мая глава государства работает в Ново-Огарево. Песков напомнил, что ранее Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая во время телефонного разговора Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и инцидент в Сюникской области Армении.

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