Москва, , 13:26 — REGNUM Для жителей Москвы пункты диспансеризации организуют в городских парках и зонах отдыха. Об этом 14 мая сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вице-мэр отметила, что в 2020 году из-за распространения коронавируса диспансеризация в Москве была сведена к нулю.

«Откладывать диспансеризации дальше нельзя. Вследствие отложения диспансеризации могут появиться риски возникновения других заболеваний. Поэтому город запускает новую программу диспансеризации: в 46 парках будут сформированы новые современные павильоны «Здоровье», — сказала Ракова.

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