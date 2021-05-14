Воронеж, , 13:20 — REGNUM В Воронежской области 39-летний гражданин иностранного государства стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на дачу взятки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 14 мая старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

По предварительным данным, 7 апреля 2021 года в городе Эртиль сотрудниками дорожно-постовой службы был остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажиров находились граждане иностранного государства. У одного из них не оказалось документов, в отношении него был составлен административный протокол, а затем начата процессуальная проверка ввиду наличия в его действиях признаков уголовного деяния. Другой иностранный гражданин, намереваясь спасти приятеля от уголовной ответственности, на следующий день предложил заместителю начальника ОМВД России по Эртильскому району взятку — 11 тыс. рублей он положил на рабочий стол полицейского в его кабинете.

Полицейский от получения взятки отказался, сообщив о предложении коррупционного характера в дежурную часть. Подозреваемый был задержан правоохранителями, он дал признательные показания.