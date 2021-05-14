Новосибирск, , 13:19 — REGNUM В Новосибирске, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами, зарегистрировано 11 случаев возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров — 5,1 га.

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Всего с начала пожароопасного сезона на территории города зарегистрировано 296 пожаров из-за поджога сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров — 101,2 га. При этом один человек получил травмы.

Уточняется, что с начала года из-за поджога сухой травы и мусора произошёл 391 пожар — на общей площади 102,8 га.