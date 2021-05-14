Москва, , 13:19 — REGNUM Не слишком удачным днем для цен на нефть оказался вчерашний день 13 мая. Баррель нефть марки Brent снизался до $67,30, в моменте опускаясь ниже $67, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В процентном соотношении нефть потеряла 3% от своей стоимости. Связано это с восстановлением трубопровода Colonial Pipeline и продолжающейся ковидной паникой в Индии, которая является одним из главных потребителей нефти в мире.

Президент США Джо Байден заявил, что поставки топлива на заправки войдут в нормальный график в течение нескольких дней, тем самым успокоив рынок после паники из-за нехватки бензина.

Помимо этого, трейдеры внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где продолжаются активные боевые действия в Секторе Газа. Близость нефтедобывающих государств создает некоторое напряжение на рынке.

Диапазон движения котировок на сутки составляет $66,80−68 за баррель, но макроэкономические данные из США, которые будут обнародованы в 15:30 по мск, могут повлиять на цены как в большую сторону, так и в меньшую», — считает эксперт.

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