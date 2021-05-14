Минск, , 13:19 — REGNUM «По данным переписи населения 2019 года, в Республике Беларусь насчитывалось 2 612 413 семей, из них более 43% имели детей моложе 18 лет», — сообщил 15 мая Национальный статистический комитет Белоруссии.

Читайте в новостях: Более половины белорусских семей — однодетные

Белстат привёл данные трёхлетней давности, согласно которым в 2019 году насчитывалось 832,715 тыс супружеских пар с детьми и 679,748 тыс — без детей. В том же году 1,268 тыс семей состояли из двух человек, без малого 700 тыс — из трёх человек, 438 тыс — из четырёх человек и почти 207 тыс семей — из пяти и более человек. При этом наибольшее количество детей (94,6%) было в последней категории семей, а наименьшее (14,5%) — в первой.

Не известно, какова ситуация с неполными семьями сейчас — Белстат не публикует такую информацию. Он ссылается на данные переписи 2019 года, когда насчитывалось 505 528 семей, состоящих из матери с детьми и 102 760 семей, состоящих из отца с детьми.

Из официальных публикаций удалена информация о доходах семей и разводах. Приводятся данные по бракам в 2020 году — тогда были заключены 50 384 брачных союза. При этом существенно вырос средний возраст вступавших в брак — как мужчин, так и женщин. Отмечено также, что почти третья часть связавших себя брачными узами сделала это повторно.

Читайте новости и аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии