Москва, , 13:20 — REGNUM Из-за невозможности получения российских виз некоторыми артистами и из-за связанной с пандемией приостановки авиасообщения с некоторыми странам намеченный на период с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года музыкальный фестиваль Park Live отменён. Об этом 14 мая сообщают организаторы фестиваля на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечают организаторы, они приложили все усилия, чтобы провести фестиваль Park Live в нынешнем году.

«Но, к сожалению, как и в 2020-м, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. Регулярное авиасообщение не налажено, артисты не могут получить российские визы, по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в 2022 году состоится выступление первой волны артистов. 17 июня 2022 года состоится выступление группы My Chemical Romance, 19 июня — Placebo, 8 июля — Gorillaz, 9 июля — Deftones и 16 июля — The Killers. При этом отмечается, что даты выступлений групп Slipknot и The Offspring в настоящее время находятся в стадии согласования.

«Скоро мы анонсируем их, а также других музыкантов, включая новые имена, — состав Park Live 2022 будет самым сильным за всю его историю», — добавляется в сообщении организаторов.

Помимо того, уточняется, что обладатели однодневных билетов на Park Live 2020/2021 смогут посетить любой день из всех представленных на Park Live 2022 при сохранении категории билета, обладатели абонемента на любой из уикендов Park Live 2020/2021 могут посетить два уикенда Park Live 2022 также при сохранении категории билета, а обладатели абонементов на оба уикенда Park Live 2020/2021 могут посетить все дни Park Live 2022 (категория билета тоже сохраняется).

Отметим, музыкальный фестиваль Park Live проводится с 2013 года и в 2020 году должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники» ой вместимостью до 50 тыс. посетителей, однако был отменен из-за пандемии коронавируса.