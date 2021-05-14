Омск, 14 мая 2021, 13:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 59 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.
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За всё время в регионе подтверждено 46 473 случая заражения SARS-CoV-2. От COVID-19 излечились 39 587 омичей, в том числе за последние сутки список выздоровевших пополнился 52 фамилиями.
Напомним, 13 мая в Омской области выявили 63 носителя коронавируса, выздоровели 53 человека.
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