Северобайкальский район, Бурятия, , 13:15 — REGNUM Эвенки в Северо-Байкальском районе Бурятии выражают недовольство использованием их названия хозяином охотничьего промыслового участка. Конфликт длится уже несколько лет, сообщает «МК в Бурятии».

Предприниматель Виктор Коротынский возглавляет компанию «Эвенкийское охотничье промысловое хозяйство Уоянское», которое взяло в аренду на 49 лет участок площадью около 30 тыс. кв. км. На этих землях располагаются также традиционные охотничьи угодья местных жителей и оленьи пастбища.

Жители начали жаловаться на притеснения со стороны хозяина участка. По их словам, предприятие, носящее название народа эвенков препятствует его представителям охотиться.

«Почему это предприятие называется эвенкийским? Оно развивает эвенкийскую культуру, эвенкийский язык? Нет, да и не таков его профиль», — заявила директор республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» Надежда Шеметова.

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