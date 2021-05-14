Москва, , 13:14 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не просил помощи у президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, о помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона высказала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер «особо отметил необходимость выполнения положений трёхсторонних договорённостей и соответствующих документов, и прежде всего того положения, в котором идёт речь о необходимости прекращения огня».