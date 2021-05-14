Белгород, 14 мая 2021, 13:50 — REGNUM Контрабанду стоматологических наборов пресекли сотрудники Белгородской таможни. Гражданин Узбекистана намеревался продать 99 комплектов для реставрации зубов, сообщает пресс-служба таможни.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка проходил досмотр грузовой автомобиль. У водителя обнаружили 99 наборов для реставрации зубов стоимостью 270 тысяч рублей.

«Полиэтиленовый пакет с незадекларированным товаром находился в кабине грузовика среди личных вещей водителя. Мужчина пояснил, что купил стоматологические материалы на Украине и вёз их для продажи в России», — рассказал начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля ТП МАПП Нехотеевка Дмитрий Колесников.

В отношении иностранца возбуждено административное дело. Стоматологические комплекты изъяты.