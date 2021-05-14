Белгород, 14 мая 2021, 13:50 — REGNUM Контрабанду стоматологических наборов пресекли сотрудники Белгородской таможни. Гражданин Узбекистана намеревался продать 99 комплектов для реставрации зубов, сообщает пресс-служба таможни.
На многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка проходил досмотр грузовой автомобиль. У водителя обнаружили 99 наборов для реставрации зубов стоимостью 270 тысяч рублей.
В отношении иностранца возбуждено административное дело. Стоматологические комплекты изъяты.