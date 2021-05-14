Кемерово, , 13:13 — REGNUM В Кемеровской области стартовало голосование за присвоение городу Кемерово федерального звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».

"Уже более 3 тысяч кузбассовцев поддержали инициативу по увековечиванию памяти трудового подвига кемеровчан в годы Великой Отечественной войны», — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день 93,97% проголосовавших или 3492 человека поддерживают инициативу по увековечиванию памяти трудового подвига кемеровчан в годы Великой Отечественной войны и присвоению городу Кемерово федерального звания «Город трудовой доблести»; 6,03% или 224 человека — не поддерживают.

Голосование продлится в течение двух недель на платформе «Кузбасс Онлайн».