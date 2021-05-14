Москва, , 13:13 — REGNUM Специальная комиссия продолжит выяснять причины перехода стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) с автоматического режима на ручной в феврале 2021 года. Об этом 14 мая заявил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Ранее предполагалось, что комиссия завершит свою работу до 30 апреля.

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«Нет, работа комиссии не завершена, — цитирует ТАСС Баранова. — Сроки не понятны, пока не могу сказать».

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой корабль «Прогресс МС-16» был запущен к МКС 15 февраля. Однако пристыковать корабль к станции удалось после перехода стыковки с автоматического на ручной режим. Как пояснили в Роскосмосе, причиной стало отклонение «Прогресса МС-16» от оси причаливания.