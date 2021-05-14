Москва, , 13:12 — REGNUM Рубль укрепился на торгах 13 мая несмотря на падающую нефть. Российская валюта отыгрывала падение в ответ на ралли доллара, спровоцированное днем ранее неожиданно высокими показателями потребительской инфляции в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Пара доллар/рубль сползла под отметку 74 рублей и остается под этим ближайшим сопротивлением в ходе сегодняшних торгов, хотя и демонстрирует незначительный бычий уклон.

Доллар уже отыграл скачок инфляции и теперь снова находится под давлением. Во многом это происходит благодаря стараниям чиновников Федрезерва, которые всеми силами пытаются успокоить инвесторов, заверяя рынки в отсутствии намерений ужесточать политику даже в условиях роста потребительских цен.

Быстрое угасание спроса на американскую валюту играет на руку рублю, который за счет этого фактора абстрагируется от изрядно подешевевшей вчера нефти. Впрочем, после некоторых утренних колебаний Brent уже возобновила подъем, вернувшись выше уровня $67 за баррель.

В ближайшей перспективе фактором риска для нашей валюты выступает свежая статистика из Штатов во главе с данными по розничным продажам.

Сильные данные способны вернуть спрос на доллар и тем самым оказать локальное давление на рубль. В этом случае до конца сегодняшней сессии пара вернется выше 74 руб.

Пара евро/рубль, которая 13 мая опускалась к минимумам начала апреля, 14 мая снова движется в направлении заветного уровня 90 руб., но вряд ли завершит торговую неделю над этим рубежом», — считает эксперт.

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