Москва, , 13:15 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Об этом 14 мая заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам вице-мэра, уровень заболеваемости COVID-19 в столице неизбежно будет изменяться как в сторону снижения, так и повышения.

«Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют. Но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», — сказала Ракова.

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