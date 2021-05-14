Москва, , 13:11 — REGNUM В Кремле надеются, что помощь, оказываемая Индии в борьбе с коронавирусом, поможет этой стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, где была и Россия. Мы надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, борьбе с этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнеры», — сказал Песков.

По его словам, российско-индийские стороны «в силу тех особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте».