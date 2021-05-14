Москва, , 13:15 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не просил у российского президента Владимира Путина помощи в связи с ситуацией в Сюникской области. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 14 мая журналистам.

«Нет, помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе», — сказал Песков.

Он отметил, что российский лидер разделил эту обеспокоенность и подчеркнул необходимость выполнения всех положений трёхсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху. Особенно это касается пункта о перемирии в регионе.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян в телефонном разговоре расширение военного сотрудничества России и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, азербайджанские военные ранее вошли на территорию Армении в Сюникской области и пока там остаются.

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