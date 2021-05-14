Москва, 14 мая 2021, 13:09 — REGNUM Виктор Назаров досрочно сложил полномочия сенатора от Омской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 мая в комитете Совфеда по регламенту.
По имеющейся информации, Назаров занял должность генерального директора «Газпром межрегионгаз Север».
Как сообщало ИА REGNUM, в Совфеде Назаров представлял законодательную власть Омской области. Сенатором он стал в марте 2018 года. С мая 2012 года по октябрь 2017 года Виктор Назаров являлся губернатором Омской области.
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