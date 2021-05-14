Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Аким (глава) Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал извлечь уроки из нападения на казанскую гимназию №175. Об этом градоначальник написал 14 мая на своей странице в Instagram.

«Из трагического события, произошедшего в школе Казани, всем необходимо извлечь уроки: от каждого зависит обеспечение безопасности учебных заведений», — написал Кульгинов.

Он отметил, что все школы Нур-Султана оснащены камерами видеонаблюдения. Однако камеры должны охватывать и мертвые зоны, отметил градоначальник.

Глава столицы Казахстана поручил также усилить требования к охранным организациям. Кроме того, необходимо усилить работу школьных психологов, медработников и полиции.

«На постоянной основе нужно проводить работы по укреплению моральных ценностей в обществе, а также улучшению дружественного климата в классах», — добавил глава города.