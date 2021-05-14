Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM В Петербурге жителям стал доступен электронный сервис по приему информации о нарушении правил парковки транспортных средств на внутриквартальных территориях. Соответствующую услугу запустила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) на своем сайте.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

Если машину или мотоцикл оставили на газоне, спортивной, детской площадке или перегородили транспортным средством внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, подход к зданию или вход в него, об этом можно через интернет сообщить в ГАТИ, указав точку на карте и приложив фотографии нарушения.

«Полученные данные будут учитываться при формировании маршрутов мониторинга, в случае наделения ГАТИ соответствующими полномочиями», — отметили в инспекции.

Там напомнили, что Заксобранием Петербурга в первом чтении принят законопроект, который расширит административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств и наделяющий ГАТИ полномочиями по привлечению нарушителей к административной ответственности за размещение транспортных средств с нарушениями правил.