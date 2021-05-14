Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Петербурге жителям стал доступен электронный сервис по приему информации о нарушении правил парковки транспортных средств на внутриквартальных территориях. Соответствующую услугу запустила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) на своем сайте.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Если машину или мотоцикл оставили на газоне, спортивной, детской площадке или перегородили транспортным средством внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, подход к зданию или вход в него, об этом можно через интернет сообщить в ГАТИ, указав точку на карте и приложив фотографии нарушения.

«Полученные данные будут учитываться при формировании маршрутов мониторинга, в случае наделения ГАТИ соответствующими полномочиями», — отметили в инспекции.

Там напомнили, что Заксобранием Петербурга в первом чтении принят законопроект, который расширит административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств и наделяющий ГАТИ полномочиями по привлечению нарушителей к административной ответственности за размещение транспортных средств с нарушениями правил.