Афины , , 13:12 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 13 мая обсудил на Дельфийском экономическом форуме в Афинах экономические и политические преимущества Преспанского соглашения с Грецией для своей страны, вступление в НАТО и европейское будущее Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Политик назвал блестящим сотрудничество с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом и подчеркнул, что Северная Македония культивирует добрососедские отношения и всегда стремится решать все открытые вопросы посредством диалога.

В качестве примера тесного сотрудничества с Грецией политик рассказал о том, что Мицотакис предложил Северной Македонии помощь с вакцинами, однако столкнулся с препятствиями, связанными с юридическими аспектами соглашения с компанией-производителем вакцин Pfizer. Ранее из-за условий соглашения с компанией премьер-министр Албании Эди Рама не смог оказать обещанную помощь вакцинами Косово.

При этом Заев отметил, что Греция выделила 2,65 миллиона евро на закупку оборудования для Северной Македонии в то время, когда страна находилась на самом сложном этапе борьбы с вирусом.

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