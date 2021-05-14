Минск, , 13:07 — REGNUM В семьях проживает около 80% всего населения Белоруссии. Об этом 15 мая проинформировало министерство труда и социальной защиты республики по случаю Дня семьи.

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«По данным переписи населения 2019 года в стране проживает почти 1 143 тыс. семей с детьми до 18 лет, из них 57,3% — это однодетные семьи, семьи с двумя детьми составляют 33,5% семей, многодетные — 9,2%», — сказано в публикации, приуроченной к памятной дате.

По данным министерства, системой государственных пособий охвачены почти 450 тыс. детей — 24,2% от общего числа детей. Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет с 1 февраля составляет: на первого ребенка — 472,92 бел.руб. ($187), на второго и последующих детей — 540,48 бел.руб. ($213). В министерстве отметили: «С учетом дополнительного пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет при воспитании в семье ребенка до 3 лет (50% БПМ на семью) суммарный размер пособия составляет почти 670 рублей».

Размеры единовременного пособия с 1 мая составляют: при рождении первого ребенка — 2 732,70 бел.руб. ($289), при рождении второго и последующих детей — 3 825,78 бел.руб. ($1,511). В 2020 году на систему пособий было направлено 1,6% от ВВП Белоруссии.